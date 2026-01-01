Vòi phun nước tròn CS 90 vario

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.645-025.0Vòi tưới CS 90 Vario với đầu phun mạnh mẽ, lý tưởng để tưới các khu vực nhỏ và vườn, thích hợp để sử dụng trên các khu vực không bằng phẳng hoặc dốc. Độ phủ tối đa: 64 m2
Đường kính rắc (2 bar)
9 m
Đường kính rắc (4 bar)
9 m
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.053
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.069
Kích thước (D x R x C) (mm)
113 x 117 x 135
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