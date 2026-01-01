Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher sprinkler base with yellow cap and black ground spike on white background.

    Vòi phun nước tròn CS 90 vario

    Mã đơn hàng: 2.645-025.0

    Vòi tưới CS 90 Vario với đầu phun mạnh mẽ, lý tưởng để tưới các khu vực nhỏ và vườn, thích hợp để sử dụng trên các khu vực không bằng phẳng hoặc dốc. Độ phủ tối đa: 64 m2