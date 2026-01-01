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    Black plastic clip with a yellow button, featuring a curved design and textured surface, isolated on a white background.

    Vòng đệm niêm phong

    Mã đơn hàng: 2.645-235.0

    Vòng đệm niêm phong có thể được gắn vào bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Chúng có thể dễ dàng lắp đặt và bịt kín các lỗ phun mà không cần thiết nữa.