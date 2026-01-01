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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy hút bụi khô và ướt
Mã đơn hàng: 1.098-323.0Máy hút bụi đa năng WD 1s Classic mạnh mẽ. Với thùng chứa bằng thép không gỉ giúp bạn làm sạch và ứng dụng nhiều khu vực khác nhau.
Công suất đầu vào định mức (W)
1300
Lực hút (W)
200
Dung tích thùng chứa (l)
18
Vật liệu thùng chứa
Thép không gỉ
Dây điện nguồn (m)
5
Đường kính trong phụ kiện (mm)
35
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Độ ồn (dB(A))
76
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
4.65
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
7.027
Kích thước (D x R x C) (mm)
399 x 399 x 519
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
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Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng