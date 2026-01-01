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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including nozzles, filter, and dust bag, displayed on a white background.

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 1s Classic

    Mã đơn hàng: 1.098-323.0

    Máy hút bụi đa năng WD 1s Classic mạnh mẽ. Với thùng chứa bằng thép không gỉ giúp bạn làm sạch và ứng dụng nhiều khu vực khác nhau.