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    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with accessories including a nozzle, filter, and dust bag on a white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 3 S Premium

    Mã đơn hàng: 1.628-135.0

    • Chức năng thổi, lưu trữ ống hút, dây điện và phụ kiện
    • Công suất đầu vào 1000 W, thùng chứa bằng thép không gỉ 17 lít, dây điện 4 m, ống hút 2 m
    • Bộ lọc bụi, bàn hút sàn, đầu hút khe, túi lọc bụi lông cừu