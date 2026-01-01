WD 3 S mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với mức tiêu thụ điện năng chỉ 1000 W. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn Clips được kết hợp hoàn hảo - cho kết quả làm sạch tốt nhất với bụi bẩn khô và ướt, mịn hoặc thô. Máy hút bụi khô và ướt gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và bình chứa bụi bằng thép dung tích 17L chắc chắn, ống hút dài 2m và túi lọc lông cừu. Chức năng thổi gió rất hữu ích để làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Đầu hút được lưu trữ trên đầu máy, do đó tiết kiệm không gian. Hệ thống khóa "Pull & Push" cho phép đóng và mở thùng chứa đơn giản. Tay cầm của máy hút bụi có thể tháo rời và kết nối trực tiếp phụ kiện với ống hút. Sản xuất tại Romania.

Lọc bụi dạng trụ Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung. Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp. Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải. Khu vực lưu trữ Để cất giữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh. Chức năng thổi tiện lợi Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng Túi lọc bụi lông cừu Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao. Vị trí lưu trữ trên đầu máy Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“ Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng Tay cầm dễ sử dụng. Dễ dàng vận chuyển