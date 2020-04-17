Máy hút bụi khô & ướt WD 3 V-17/4/20 mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng với công suất đầu vào định mức chỉ 1.000 watt. Thiết bị, ống hút và đầu hút sàn được phối hợp tối ưu để mang lại kết quả làm sạch tuyệt vời trong trường hợp bụi bẩn khô, ướt, mịn hoặc thô. Máy hút bụi khô và ướt gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn và hộp đựng bằng nhựa 17 lít chắc chắn, cáp dài 4 m, ống hút dài 2 m và túi lọc bằng vải nỉ. Bộ lọc hộp mực một mảnh có nghĩa là có thể hút cả bụi bẩn ướt và khô mà không cần phải thay bộ lọc. Chức năng thổi rất hữu ích để vệ sinh những khu vực khó tiếp cận. Ống có thể được cất gọn gàng để tiết kiệm không gian bằng cách treo trên đầu thiết bị. Cáp có thể được cất trên móc cáp, ống và vòi phun sàn trên cản. Hệ thống khóa Kéo & Đẩy giúp dễ dàng mở và đóng hộp đựng. Tay cầm của máy hút bụi có thể tháo rời và các phụ kiện có thể được gắn trực tiếp vào ống hút. Một điều thông minh nữa là: các công cụ và bộ phận nhỏ có thể được cất trên bề mặt trên đầu thiết bị. Tay cầm được thiết kế theo công thái học giúp bạn cầm nắm thoải mái.

Lọc bụi dạng trụ Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung. Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp. Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải. Khu vực lưu trữ Để cất giữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh. Chức năng thổi tiện lợi Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Loại bỏ bụi bẩn dễ dàng Túi lọc bụi lông cừu Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao. Vị trí lưu trữ trên đầu máy Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch. Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút Hệ thống khóa ‘‘Kéo & Đẩy“ Nhanh chóng, dễ dàng và an toàn khi đóng và mở thùng Tay cầm dễ sử dụng. Dễ dàng vận chuyển