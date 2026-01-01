Hoạt động siêu bền bỉ và tiết kiệm năng lượng với công suất 1000 W chuẩn Châu Âu: Máy hút bụi khô và ướt WD 4 S đi kèm theo các phụ kiện như ống hút và đầu hút sàn được kết hợp tối ưu để có kết quả làm sạch tốt nhất. Các loại bụi bẩn ướt, khô, bụi mịn hoặc thô được loại bỏ liên tục mà không cần thay bộ lọc. Thiết bị đi kèm với thùng chứa lớn lên đến 20L làm bằng chất liệu thép không gỉ chắc chắn và chống va đập, dây điện dài 5 mét, ống hút dài lên đến 2,2 mét, đầu hút sàn, bộ lọc phẳng và túi lọc bụi lông cừu. Với công nghệ được cấp bằng sáng chế, bộ lọc trong máy hút bụi khô và ướt có thể được tháo ra dễ dàng và nhanh chóng trong vài giây để vệ sinh kỹ lưỡng mà không tiếp xúc với bất kỳ bụi bẩn nào. Đi kèm với chức năng thổi hiệu quả cho những trường hợp chất bẩn nằm trong những khe hẹp khó tiếp cận hoặc thổi lá. Tay cầm có thể tháo rời cho phép gắn trực tiếp các phụ kiện vào ống hút. Ống hút có thể được cất gọn trên đầu thiết bị. Các ống và đầu hút sàn cũng được lưu trữ nhanh chóng và thuận tiện trên thân máy. Với thiết kế thông minh giúp dễ dàng mở và đóng hộp chứa, cũng như tay cầm có thiết kế công thái học tiện dụng giúp di chuyển máy một cách thuận tiện.

Công nghệ thay bộ lọc độc quyền Nhanh chóng và dễ dàng thay thế hoặc làm sạch bộ lọc mà không tiếp xúc với bụi bẩn Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị Ống hút bụi có thể được cất giữ một cách gọn gàng bằng cách treo nó vào đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải. Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp. Túi lọc bụi làm bằng lông cừu với thiết kế khóa miệng túi tiện dụng Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi cao. Chức năng thổi tiện lợi Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi. Vị trí lưu trữ phụ kiện Bảo quản ống hút và bàn hút tiện lợi trong lúc vận hành máy Khu vực lưu trữ Để lưu trữ an toàn các công cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh. Vị trí lưu trữ trên đầu máy Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch. Tay cầm có thể tháo rời Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất Thiết bị, ống hút và bàn hút sàn được kết hợp tối ưu Kết quả làm sạch hoàn hảo, dù là bụi bẩn khô hay ướt, thô hay mịn Linh hoạt và thuận tiện tối đa khi hút