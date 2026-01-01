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    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and dust bag on white background.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    WD 4 S

    Mã đơn hàng: 1.628-260.0

    • Công nghệ tháo lắp bộ lọc được cấp bằng sáng chế, chức năng thổi
    • Công suất đầu vào định mức 1.100 W, bình chứa bằng thép không gỉ 20 lít, dây điện 5 m, ống hút 2,2 m
    • Bộ lọc xếp nếp phẳng, đầu hút sàn, đầu hút khe, túi lọc bằng vải không dệt