Máy lau kính WV 3 Comfort Care từ Kärcher, thương hiệu tiên phong sáng chế ra máy lau kính, mang lại độ sáng bóng không tì vết cho mọi bề mặt phẳng và là giải pháp lý tưởng giúp việc làm sạch trở nên thuận tiện. Với móc treo Hook!It thực tiễn, thiết bị có thể được cất giữ tiết kiệm diện tích và luôn trong tầm tay. Bình chứa nước bẩn cỡ XXL cho phép làm sạch lâu hơn và hiệu quả hơn mà không bị gián đoạn. Thiết kế công thái học thân thiện với người dùng đảm bảo cảm giác cầm nắm thoải mái. Khi kết hợp với bình xịt đi kèm khăn lau microfiber, việc làm sạch bằng WV 3 Comfort Care nhanh hơn gấp ba lần so với các phương pháp truyền thống, mang lại kết quả sạch bóng, không tì vết và không gây rò rỉ nước bẩn. Nhờ công nghệ 360° Comfort!Clean, máy lau kính có thể được sử dụng linh hoạt ngay cả khi nghiêng, nằm ngang hoặc làm sạch trên cao. Thời gian sửu dụng 35 phút cho phép người dùng làm sạch diện tích lên đến 105 m² và cổng sạc USB-C giúp việc sạc trở nên dễ dàng.

Móc treo Hook!It thông minh Tiết kiệm không gian lưu trữ cho máy lau kính không dây ngay trong phòng tắm Bình chứa nước bẩn cỡ XXL Thích hợp cho việc làm sạch lâu và hiệu quả hơn các khu vực lớn hơn, chẳng hạn như phòng tắm mà không bị gián đoạn vì không cần phải liên tục đổ bình chứa nước bẩn. Khăn lau 360° Comfort!Clean. Máy lau kính cho phép làm sạch tiện lợi theo mọi hướng – ngay cả ở góc nghiêng, chiều ngang hoặc trên cao. Sạc USB-C để thuận tiện hơn Việc sử dụng cáp sạc đa năng giúp giảm thiểu rác thải điện tử. Đổ nước bẩn dễ dàng và vệ sinh. Làm sạch bình chứa nhanh chóng và đơn giản mà không tiếp xúc với nước bẩn. Đầu hút có thể thay thế Lựa chọn bàn hút lớn hay nhỏ tùy thuộc vào bề mặt cần lau Màn hình LED hiển thị trực quan Theo dõi lượng pin dễ dàng: màn hình LED tích hợp trên nút bật/tắt sẽ báo hiệu sớm thời điểm cần sạc pin. Thời gian làm sạch nhanh hơn gấp 3 lần Tiết kiệm gấp 3 lần thời gian làm sạch so với các phương pháp thông thường Cơ chế hút nước bằng điện. Những vệt nước và giọt nước nhỏ giọt khó chịu chỉ là chuyện của quá khứ. Trả lại bề mặt nhẵn mịn, sạch bóng. Pin lithium-ion hiệu suất cao, có thể thay thế. Cho phép thời gian sử dụng tới 35 phút Thay thế pin nhanh chóng khi cần bảo trì, giúp kéo dài tối đa tuổi thọ sản phẩm.