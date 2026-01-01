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    Kärcher window vac with a cleaning pad attachment and instruction manual on a white background.

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    Máy lau kính

    WV 3 Comfort Care

    Mã đơn hàng: 1.633-690.0

    • Máy lau kính không dây thực tiễn, móc treo Hook!It cho việc lưu trữ
    • Chạy bằng pin, thời gian chạy 35 phút, bình chứa XXL 200ml, làm sạch 360º
    • Bình xịt dự phòng, khăn lau, 20 ml dung dịch lau kính, bộ nguồn, cáp sạc