Với thời gian vận hành lên tới 45 phút, máy lau kính WV 5 Ultra Care từ Kärcher, thương hiệu tiên phong sáng chế ra máy lau kính. Cho phép làm sạch hiệu quả bề mặt phẳng lên đến 135 m² khắp nhà. Dù là cửa sổ, gương, gạch men hay hơi nước ngưng tụ, WV 5 Ultra Care luôn đảm bảo độ sáng bóng không tì vết, không gây rò rỉ nước khó chịu ngay cả khi nghiêng, nằm ngang hay làm sạch trên cao nhờ công nghệ 360° Comfort!Clean. Lưỡi hút silicone Xtra!Flex® linh hoạt kết hợp cùng công nghệ cải tiến giúp làm sạch tối ưu đến tận mép và sàn nhà. So với các phương pháp truyền thống, việc làm sạch bằng WV 5 Ultra Care nhanh hơn gấp ba lần nhờ sự kết hợp giữa bình xịt đi kèm khăn lau microfiber và chức năng hút. Thiết kế thanh lịch mang lại cảm giác cầm nắm đặc biệt thoải mái và thuận tiện. Khoang chứa nước bẩn có thể được đổ bỏ một cách dễ dàng và hợp vệ sinh. Ngoài ra, màn hình hiển thị 3 LED cung cấp thông tin chính xác về tình trạng sạc hiện tại của thiết bị và cổng sạc USB-C giúp việc nạp năng lượng trở nên nhanh chóng hơn.

Lưỡi gạt silicone Xtra!Flex linh hoạt. Lưỡi gạt silicone Xtra!Flex với công nghệ tiên tiến giúp việc làm sạch linh hoạt hơn – lý tưởng để làm sạch sát mép cửa và sát sàn. Khăn lau 360° Comfort!Clean. Máy lau kính cho phép làm sạch tiện lợi theo mọi hướng – ngay cả ở góc nghiêng, chiều ngang hoặc trên cao. Sạc USB-C để thuận tiện hơn Việc sử dụng cáp sạc đa năng giúp giảm thiểu rác thải điện tử. Đổ nước bẩn dễ dàng và vệ sinh. Làm sạch bình chứa nhanh chóng và đơn giản mà không tiếp xúc với nước bẩn. Đầu hút có thể thay thế Lựa chọn đầu hút lớn hoặc nhỏ tùy theo kích thước bề mặt cần làm sạch. Ứng dụng đa dạng Máy lau kính dễ dàng làm sạch cửa sổ, gương, gạch và các bề mặt nhẵn khác, thậm chí còn loại bỏ cả hơi nước ngưng tụ! Đèn LED hiển thị thời lượng hoạt động. Màn hình 3 đèn LED tích hợp hiển thị mức pin hiện tại. Thời gian làm sạch nhanh hơn gấp 3 lần Tiết kiệm gấp 3 lần thời gian làm sạch so với các phương pháp thông thường Cơ chế hút nước bằng điện. Những vệt nước và giọt nước nhỏ giọt khó chịu chỉ là chuyện của quá khứ. Trả lại bề mặt nhẵn mịn, sạch bóng. Pin lithium-ion hiệu suất cao, có thể thay thế. Cho phép thời gian hoạt động liên tục lên đến 45 phút. Thay thế pin nhanh chóng khi cần bảo trì, giúp kéo dài tối đa tuổi thọ sản phẩm.