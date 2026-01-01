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    Kärcher window vac set with a white and yellow vacuum, cleaning pad on stand, and instruction manual.

    Máy lau kính

    WV 5 Ultra Care

    Mã đơn hàng: 1.633-714.0

    • Máy lau kính không dây tiên tiến với lưỡi gạt silicone Xtra!Flex và khả năng làm sạch 360°.
    • Chạy bằng pin, thời gian hoạt động 45 phút, dung tích bình chứa 150ml, 3 đèn LED
    • Bình xịt dự phòng, khăn lau, 20 ml dung dịch lau kính, bộ nguồn, cáp sạc