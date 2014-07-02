La manguera de aspiración de 5 m de largo es adecuada para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 1 a K 7 y permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o barriles de agua. La manguera no contiene ftalatos ni PVC, es reciclable en un 90 % y, además, su embalaje es muy sostenible.