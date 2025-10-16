Compacta, pero potente: la aspiradora en seco y húmedo WD 1s Classic es un equipo con 1300 vatios de potencia. Se suministra con un resistente depósito de acero inoxidable de 18 litros a prueba de golpes y ofrece extraordinarias ventajas: potencia de limpieza rápida y almacenaje en poco espacio. La WD 1 s Classic está equipada con dos boquillas para suelos para la aspiración en el interior y en el entorno de la casa, en sótanos y en el interior de vehículos, o para la aspiración de cantidades de agua. Dispone de una bolsa de filtro de fieltro (incluida en el equipo de serie) para la aspiración de suciedad seca. El kit incluye, además, una boquilla para suelos con clips universales para la aspiración en húmedo y en seco y una boquilla para suelos conmutable para la limpieza del hogar. Otras características útiles son la función de soplado, el práctico almacenaje de accesorios, un gancho para cables y un asa de transporte ergonómica.