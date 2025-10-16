Fregadora-aspiradora B 300 R I
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1045
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|300 / 300
|Depósito de suciedad (l)
|180
|Tipo de baterías
|Batería de arranque
|Batería (V/Ah)
|12 / 80
|Capacidad ascensional (%)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|460
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|25 - 150
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|92
|Peso total permitido (kg)
|2635
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Videos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.