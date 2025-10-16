Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic Bp Pack
Fregadora-aspiradora con conductor operada por batería, manejable, fácil de usar BD 50/70 R Bp Pack Classic con cepillo circular. Se suministran baterías y cargador adaptado.
Gracias a su construcción estrecha y compacta, nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Bp Pack Classic con funcionamiento por baterías y con tecnología de cepillos circulares es muy fácil de maniobrar y transportar, por ejemplo, en ascensores. Así, el modelo básico económico, que funciona con potentes baterías de 105 Ah, se posiciona como alternativa real a las máquinas de arrastre (las baterías y el cargador también se incluyen). El fácil manejo con elementos de control codificados por colores sabe convencer, al igual que los numerosos detalles útiles e inteligentes. Asimismo, la estación base de serie se puede equipar con un gancho para llevar utensilios manuales de limpieza. Además, opcionalmente están disponibles un soporte de bolsas de basura y una mopa de prebarrido.
Características y ventajas
Manejo sencilloSímbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Tecnología de cepillos circularesDiseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado. Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil. Cambio de cepillos mediante un pedal.
Diseño compacto y estrechoEquipo especialmente manejable. Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar. Fácil transporte
Accesorios opcionales: mopa de barrido previo
- Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
- Contribuye a evitar obstrucciones en el canal de aspiración.
Baterías de iones de litio disponibles de forma opcional
- Ahorro de tiempo: en función del cargador, se carga completamente en 2 horas. También son posibles recargas intermedias.
- Vida útil muy superior en comparación con las baterías de plomo-ácido o gel.
- En lugar del habitual 80 por ciento de las baterías convencionales, se puede extraer la capacidad total de la batería.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|900
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|70 / 75
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2805
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2000
|Batería (V/Ah)
|24 / 105
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1650
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Peso total permitido (kg)
|345
|Peso sin accesorios (kg)
|100
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Batería y cargador incluidos
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
Videos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.