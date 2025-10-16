Limpiadora de vapor SG 4/4
Limpiadora de vapor compacta SG 4/4 con potente presión de vapor de 4 bares, regulación continua del caudal de vapor y función VapoHydro para una limpieza perfecta y una desinfección certificada sin productos químicos.
La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que, con sus 4 bares de presión de vapor, destaca por un extraordinario rendimiento de limpieza y una desinfección certificada*. La regulación del caudal de vapor de forma gradual y la función VapoHydro para una regulación continua de la saturación de vapor permiten adaptar perfectamente el equipo a cada tarea de limpieza. El sistema de doble depósito de rápido calentamiento se puede llenar permanentemente y permite así un trabajo prolongado sin interrupciones. El equipo dispone de un indicador de temperatura integrado, funciona completamente sin aditivos químicos y es de uso universal. El amplio paquete de equipamiento abarca, entre otros, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento integrado para accesorios, un gancho integrado para cables y un alojamiento para tubos que permite un almacenamiento en poco espacio. (* Conforme a la norma EN 16615, suelo de PVC, equipo: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/seg., presión de vapor máx., mín. VapoHydro), bacteria de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541, virus de prueba: MVA, murines norovirus, adenovirus).
Características y ventajas
Desinfección certificada de alta eficaciaDesinfección de superficies certificada por laboratorio externo conforme a EN 16615. Con espectro de efectividad bactericida y viricida PLUS limitada. Gérmenes de prueba: Enterococcus hirae, MVA, murines norovirus, adenovirus.
Desinfección sin químicosRespetuoso con los recursos y sin restos al limpiar exclusivamente con agua. Máxima seguridad, ya que se previene la aparición de gérmenes multiresistentes. Limpieza cuidadosa de las superficies sin productos químicos.
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.El depósito de agua limpia puede llenarse de forma permanente, puesto que la caldera y el depósito están separados. Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, se genera un flujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos. Con un volumen total de más de 4 litros, la SG 4/4 puede utilizarse durante mucho tiempo sin rellenarse.
VapoHydro
- Gracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse progresivamente a la tarea de limpieza pertinente.
- Además de la presión de vapor, también puede ajustarse progresivamente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente.
- Con el chorro de agua caliente se puede, en primer lugar, disolver de forma eficaz la suciedad incrustada.
Compartimento para accesorios
- El compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios.
- Los componentes especialmente pequeños están siempre almacenados de forma segura y no se pierden.
- Incluso los tubos pueden almacenarse en la cara posterior del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Capacidad de la caldera (l)
|2,4
|Contenido del depósito (l)
|2
|Presión de vapor (bar)
|máx. 4
|Potencia calorífica (W)
|2300
|Tiempo de calentamiento (min)
|9
|Temperatura de la caldera (°C)
|máx. 145
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- boquilla manual con cepillo: 165 mm
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 505 mm
- Manguera de vapor con pistola: 2 m
- Boquilla para suelos con láminas: 320 mm
- Boquilla para suelos con cerdas: 310 mm
- Tolva de llenado
- Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es)
- Funda para boquilla manual de tejido de rizo
- Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 400 x 200 mm)
- Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 480 x 270 mm)
Equipamiento
- Depósito: se puede rellenar contínuamente
- Asa de transporte ergonómica
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla de chorro concentrado, corto
- Boquilla de chorro concentrado, largo
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Función VapoHydro
- regulación continua de la saturación de vapor
- Regulación del caudal de vapor: en el equipo (continuo)
- cierre de seguridad en el caldera de vapor
- desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
Accesorios
