Kit de cepillos redondos con resistentes cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada, por ejemplo en la rejilla del horno o en la placa de cocina. Las cerdas de metal estables hacen que los cepillos de limpieza destaquen entre los cepillos para limpiadoras de vapor. Advertencia: No aptos para superficies sensibles como la madera y el plástico.