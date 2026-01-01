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    Allrounder Bodentuchset EasyFix | Kärcher

    Drei Kärcher Mikrofaser-Wischbezüge, weiß, grau gestreift und dunkelgrau, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Allrounder Bodentuchset EasyFix

    Bestellnummer: 2.863-341.0

    Das Allrounder Bodentuchset EasyFix – perfekt für jeden Schmutz und für jeden Boden, von empfindlichen, versiegelten Fußböden bis hin zu hartnäckigem Schmutz auf Fliesen.