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    Battery Power 36/50 | Kärcher

    Kärcher 36V 5.0 Ah Akku, schwarz-gelb, mit Batteriestatusanzeige auf der Seite.

    Battery Power 36/50

    Bestellnummer: 2.445-031.0

    36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.