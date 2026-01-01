Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.295-942.0Bodenpflege RM 535 reinigt, pflegt und schützt geölte und gewachste Holzböden und hinterlässt einen streifenfreien, seidenmatten Glanz ganz ohne Nachwischen. Angenehmer Bienenwachsduft.
Gebindegröße (ml)
500
Verpackungseinheit (Stück)
8
Gewicht (kg)
0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
65 x 655 x 210
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete