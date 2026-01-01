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    Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535 | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger für geöltes/gewachstes Holz, Flasche mit gelbem Etikett, zeigt Anwendungsszene in einem Wohnzimmer.

    Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535

    Bestellnummer: 6.295-942.0

    Bodenpflege RM 535 reinigt, pflegt und schützt geölte und gewachste Holzböden und hinterlässt einen streifenfreien, seidenmatten Glanz ganz ohne Nachwischen. Angenehmer Bienenwachsduft.