Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535 | Kärcher

Produkt

2 in 1 - reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang

Verleiht seidenmatten Glanz

Streifenfreie Reinigung

Effektive Entfernung der Laufspuren

Mit angenehmem Duft nach Bienenwachs

Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit

Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff