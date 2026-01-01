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    Gartenpumpe BP 7.000 Garden | Kärcher

    Kärcher Gartenpumpe, gelb mit schwarzem Pumpenkopf, seitliche Ansicht, auf weißem Hintergrund.

    Gartenpumpe

    BP 7.000 Garden

    Bestellnummer: 1.645-730.0

    • Max. Fördermenge < 7000 l/h, Förderhöhe 50 m, Druck bis max. 5 bar
    • Komfortabler Fußschalter, ergonomischer Tragegriff, optimierter Anschlussstutzen