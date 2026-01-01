Gartenpumpe BP 7.000 Garden | Kärcher

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Gartenpumpe
Bestellnummer: 1.645-730.0
Nennleistungsaufnahme (W)
1100
Fördermenge max. (l/h)
7000
Förderhöhe (m)
50
Druck (bar)
max. 5
Ansaughöhe (m)
8
Fördertemperatur (°C)
35
Anschlussgewinde
G1
Anschlusskabel (m)
1.5
Spannung (V)
230 - 240
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
9.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
12
Abmessungen (L × B × H) (mm)
384 x 204 x 253
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete