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    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6 | Kärcher

    Vier schwarze Walzenbürsten mit Borsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6

    Bestellnummer: 2.644-476.0

    Set aus 4 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 6.