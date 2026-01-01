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    G 160 Q Pistole | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Pistole, schwarz-gelb, mit ergonomischem Griff und Auslöser.

    G 160 Q Pistole

    Bestellnummer: 2.644-327.0

    Hochdruckpistole für Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus auf dem Display an.