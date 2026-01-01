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    Hartbodendüse | Kärcher

    Kärcher Bodendüse mit rotierenden Bürsten, schwarz mit gelben Akzenten, auf weißem Hintergrund.

    Hartbodendüse

    Bestellnummer: 2.863-322.0

    Die Kärcher Hartbodendüsen für die beutellosen Akkustaubsauger VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax reinigen selbst empfindliche Hartböden schonend.