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    HBX 2.10 Compact | Kärcher

    Schwarze Kärcher Schlauchtrommel mit gelbem Schlauchanschluss und grauem Griff, isoliert auf weißem Hintergrund.

    HBX 2.10 Compact

    Bestellnummer: 2.645-388.0

    • Kompakte manuelle Schlauchbox für die Bewässerung auf kleineren Flächen wie Balkonen, ebenso zur Reinigung von Terrassen bzw. für Camping-Equipment
    • Intelligentes Verstausystem für Zubehöre und Schlauchenden verhindert das Auslaufen von Wasser bei der Lagerung
    • Dank des mitgelieferten Zubehörs sofort im Außenbereich einsatzbereit 
    Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.