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    HK 4 Hochdruckschlauchset | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Zubehör: schwarze Pistole mit gelbem Griff, langer Schlauch und Adapter.

    HK 4 Hochdruckschlauchset

    Bestellnummer: 2.643-912.0

    Zubehörset mit 4 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Adapterstück zum Nachrüsten der Schnellverbindung Quick Connect für die Klasse K 2. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.