Hochdruckreiniger K 2 Power Control | Kärcher

Werden Sie zum Reinigungsexperten mit der Kärcher Home & Garden App: In Kombination mit dem Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger erzielen Sie top Reinigungsergebnisse. Die App enthält den hilfreichen Anwendungsberater, der den Nutzer mit praktischen Tipps und Tricks für jede Reinigungsaufgabe unterstützt. Darüber hinaus bietet die App einen Rundumservice inklusive Infos zum Gerät, der Anwendung und dem Kärcher Serviceportal. Der Hochdruckreiniger ist mit einer Hochdruckpistole sowie 2 Strahlrohren mit Quick Connect-Anschluss ausgestattet. Die Druckstufe lässt sich direkt am Vario Power-Strahlrohr einstellen – für maximale Kontrolle bei jeder Reinigungsaufgabe. Zudem verfügt das Gerät über einen höhenverstellbaren Teleskopgriff für bequemes Ziehen und Verstauen, einen Ansaugschlauch für müheloses Aufbringen von Reinigungsmitteln, praktische Halterungen für Zubehöre, Hochdruckpistole und Kabel sowie einen 5-Meter-Schlauch.

Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal. Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect Einfach Aufstecken und Drehen – es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung. Leichte Kontrolle: Symbole auf den Strahlrohren zeigen die vorgenommenen Einstellungen an. Höhenverstellbarer Teleskopgriff Für eine komfortable Ziehhöhe. Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung. Integrierter Ansaugschlauch Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger. Unkompliziert einzusetzen. Ansaugschlauch ür die Verwendung von Reinigungsmitteln.