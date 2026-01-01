Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS | Kärcher

Blitzschnell sauber: Der besonders kleine und platzsparende Hochdruckreiniger K 2 Horizontal beseitigt Verschmutzungen auf kleinen Flächen und Fahrzeugen, Gartenwerkzeugen und -möbeln im Handumdrehen. Das Gerät eignet sich hervorragend für alle gelegentlichen Reinigungsaufgaben rund um Haus und Hof. Dank Vario Power-Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Mit seinem geringen Gewicht und dem eingebauten, handlichen Tragegriff kann der K 2 Horizontal bequem an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden. Für weiteren Komfort sorgt das Quick Connect-System: Durch die Schnellkupplung wird der 4 Meter lange Hochdruckschlauch einfach in Gerät und Pistole ein- und ausgeklickt. Pistole und Strahlrohr werden bequem am Gerät verstaut. Das Kabel wird clever um den Gerätefuß herumgewickelt

Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät Für eine unkomplizierte und platzsparende Verstauung, auch in kleinen Nischen. Mit nur einer Hand tragbar. Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmitteln. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis. Sauber aufgeräumt Schlauch, Strahlrohre, Pistole und Kabel platzsparend und ordentlich verstauen. Quick Connect-System Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.