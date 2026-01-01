Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set | Kärcher

Effizienz, Präzision und Komfort – alles in einem Gerät vereint. Mit dem Akku-Rasentrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set wird die Gartenpflege zum Vergnügen. Der leistungsstarke 36-Volt-Motor wird von 2 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus mit der nötigen Energie versorgt, um kraftvoll arbeiten zu können. Für Komfort sorgen der einstellbare Zweithandgriff und die Teleskopfunktion für den Schaft. So lässt sich das Gerät stets in aufrechter, rückenschonender Position führen. Egal ob große Flächen oder schwer erreichbare Ecken, dieser Akku-Rasentrimmer schafft alles problemlos. Der rotierende Schneidfaden gewährleistet einen präzisen Schnitt des Rasens, während der ausklappbare Pflanzenschutzbügel sicherstellt, dass Pflanzen und Bäume während der Anwendung geschützt bleiben. Der Neigungswinkel des Trimmerkopfs kann für das Trimmen unter Hindernissen oder an Böschungen verstellt werden. Zwei Akkus und ein Schnellladegerät gehören zum Lieferumfang.

36-V-Leistung Kraftvoller 36-V-Motor, der mit zwei 18-V-Lithium-Ionen-Akkus betrieben wird. Effizientes Schneidsystem Der Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm. Kantenschneiden Drehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen. Abwinkelbarer Trimmerkopf Ergonomisches Trimmen auch unter niedrigen Hindernissen wie Gartenbänken. Ausklappbarer Pflanzenschutzbügel Schützt Pflanzen beim Trimmen entlang von Blumenbeeten und Bäumen vor Verletzungen. Teleskopstiel An die Körpergröße anpassbar. Für eine aufrechte, rückenschonende Arbeitshaltung. Ergonomisches Griffdesign Gummierter Griff für sicheren Halt und ein angenehmes Gefühl beim Arbeiten. Der Winkel des Zweithandgriffs ist verstellbar für eine ergonomische und entspannte Körperhaltung. Automatische Fadenverlängerung Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert. Optionaler Einsatz von Trimmermessern Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern. 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Anzeige von Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Die beiden Wechselakkus lassen sich in allen weiteren Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform verwenden.