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    Akku-Multifunktionslampe MFL 2-18 | Kärcher

    Kärcher Akku-Arbeitsleuchte mit gelbem Griff und schwarzem Gehäuse, seitlich Ansicht.

    Akku-Multifunktionslampe

    MFL 2-18

    Bestellnummer: 1.445-360.0

    • 2 Helligkeitsstufen, max. 280 Lumen, schwenkbarer Leuchtkopf, Powerbankfunktion
    • 18-V-Akkuplattform