Niederdruck Multi Jet | Kärcher

Das Multi Jet bietet 4 Strahlarten in einer einzigen Düse: Punktstrahl, Flachstrahl, Nebelstrahl und Gießstrahl. Dadurch ist die Mehrfachdüse perfekt für unterschiedliche Anwendungen geeignet, ohne den Aufsatz ändern zu müssen. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen am Düsenkopf. Der Bajonettanschluss ermöglicht den schnellen und einfachen Wechsel zu einem anderen Zubehör. Das Multi Jet ist kompatibel mit allen OC 3- und OC 4-Modellen.

4-in-1-Mehrfachdüse Vereint 4 verschiedene Strahlarten in einer Düse. Die Symbole am Düsenkopf signalisieren die richtige Strahlart. Zeitersparnis Kein aufwendiger Düsenwechsel nötig. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch Drehen am Düsenkopf. Reinigen und Bewässern in einem Schritt Ein Wechsel zu Gartenschlauch und Spritzpistole ist nicht nötig. Flachstrahl Universal einsetzbarer Strahl zum Reinigen von diversen Objekten und Oberflächen. Punktstrahl Besonders starker Strahl zum Reinigen von hartnäckigen Verschmutzungen sowie Lösen punktueller Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen. Nebelstrahl Sanfter Sprühstrahl für besonders empfindliche Objekte (z. B. Hunde und Pflanzen). Gießstrahl Pflanzen bewässern.