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    Niederdruck Multi Jet | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger-Düse, schwarz, mit mehreren Sprühöffnungen und Griff, auf weißem Hintergrund.

    Niederdruck Multi Jet

    Bestellnummer: 2.644-499.0

    Vielseitige 4-in-1-Multidüse für die mobilen Druckreiniger OC 3 und OC 4 mit Punkt-, Flach-, Nebel- und Gießstrahl für diverse Anwendungszwecke. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.