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    PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | Kärcher

    Kärcher Rohrreinigungsset mit Schlauch, Düsen, Halterung und Schutzkäfig auf weißem Hintergrund.

    PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset

    Bestellnummer: 2.642-240.0

    Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.
    Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.