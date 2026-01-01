PC 7,5 Rohrreinigungsset | Kärcher

Rohrreinigungs-Set zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und zur Befreiung von Verstopfungen. Vier nach hinten gerichtete Hochdruckstrahlen schieben den Schlauch durch das Rohr und lösen so die Blockade. Der flexible 7,5 m lange Qualitätsschlauch ist mit Textilgeflecht verstärkt und verfügt über eine extra-kurze Messingdüse für optimale Beweglichkeit im Rohr. Daneben ist der Schlauch mit Knickschutz und Messinganschluss ausgestattet - für eine lange Haltbarkeit. Geeignet für die Anwendung im Haus und im Außenbereich mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.

Extra kurze Messingdüse Optimale Beweglichkeit im Rohr. Schlauch mit Textilgeflecht Flexibler und langlebiger Qualitätsschlauch. Vier nach hinten gerichtete Hochdruckstrahlen Effektive und schnelle Lösung von Rohr-Blockaden. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Effektive und schnelle Lösung von Rohr-Blockaden. Bajonettverbindung Besonders anwenderfreundlich.