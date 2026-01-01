PC 7,5 Rohrreinigungsset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.637-729.0Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
Länge (m)
7.5
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
245 x 245 x 65
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete