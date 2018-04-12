Polsterdüse für Tierhaare | Kärcher

Die Polsterdüse erzielt dank ihrer beweglichen Unterseite und den 4 extra breiten Fadenhebern, die sich beim Saugen ideal an die zu reinigende Fläche anschmiegen, hervorragende Reinigungsergebnisse. Dadurch wird Schmutz, insbesondere Tierhaare, schnell und zuverlässig von textilen Oberflächen in Auto und Haushalt aufgenommen. Die Polsterdüse ist mit einer großzügigen Arbeitsbreite von 180 Millimetern ausgestattet und für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger geeignet.

Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger Bietet eine verbesserte Reinigungsleistung und Zeitersparnis im Vergleich zur Standard-Polsterdüse.