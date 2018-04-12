Polsterdüse für Tierhaare | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-375.0Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.
Menge (Stück)
1
Standardnennweite (mm)
35
Arbeitsbreite (mm)
180
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
180 x 75 x 95
Anwendungsgebiete