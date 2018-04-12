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    Polsterdüse für Tierhaare | Kärcher

    Kärcher Polsterdüse mit rotem Bürstenstreifen und schwarzem Anschlussrohr.

    Polsterdüse für Tierhaare

    Bestellnummer: 2.863-375.0

    Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.