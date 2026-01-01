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    Akku-Drucksprüher PSU 4-18 | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit gelbem Griff und grauem Tank, seitlich mit Akku und Sprühlanze.

    Akku-Drucksprüher

    PSU 4-18

    Bestellnummer: 1.445-300.0

    • 4 l Tankvolumen, 30 l/h Fördermenge, teleskopierbare Lanze
    • 18-V-Akkuplattform
    • Schultergurt, Messbecher