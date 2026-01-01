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    Fensterroboter RCW 4 | Kärcher

    Kärcher Fensterreinigungsroboter, eine Flasche Kärcher Fensterreiniger und drei weiße Reinigungspads auf weißem Hintergrund.

    Fensterroboter

    RCW 4

    Bestellnummer: 1.269-230.0

    • 4 Ecksensoren zur Rand-, Objekt- und Kantenerkennung, Geschwindigkeit 2,5 min/m²
    • Wischtuch zur Reinigung, kontinuierliche Befeuchtung des Wischtuchs
    • 3× Wischtuch aus Mikrofaser, Reinigungsmittel