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    Handkehrmaschine S 6 | Kärcher

    Gelber Kärcher Kehrmaschine mit schwarzem Griff und seitlicher Bürste auf weißem Hintergrund.

    Handkehrmaschine

    S 6

    Bestellnummer: 1.766-420.0

    • Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 2500 m²/h
    • 38-l-Kehrgutbehälter, Kehrbreite 670 mm, Seitenbesen höhenverstellbar
    • 1 Seitenbesen