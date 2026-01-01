Handkehrmaschine S 6 | Kärcher

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – die neue Kehrmaschine S 6 von Kärcher eignet sich für die ganzjährige Reinigung rund um Haus und Garten. Sie ist effektiv: Dank ihrer kräftigen Kehrwalze, ihrem Seitenbesen und ihrer Kehrbreite von insgesamt 670 Millimetern kehrt sie mühelos Flächen von bis zu 2500 m² in 1 Stunde. Sie ist ergonomisch: Der Schubbügel lässt sich einfach in 2 Positionen einstellen, ohne dass man sich bücken muss, und lässt sich damit optimal auf die Körpergröße des jeweiligen Anwenders anpassen. Und sie ist sauber: Das Kehrgut landet direkt im 38 Liter fassenden Kehrbehälter, der bei der Entleerung keine schmutzigen Hände verursacht. Ein weiteres Highlight ist die zusätzliche Höhenverstellung des Seitenbesens, die eine Anpassung des Anpressdrucks auf jedes Kehrgut – und damit optimale Kehrergebnisse – ermöglicht. Außerdem kann die S 6 ganz einfach durch eine Trittfläche am Rahmen komplett umgeklappt und platzsparend aufbewahrt werden. Dank werkzeugloser Seitenbesenanbringung ist die Kehrmaschine im Nu einsatzbereit.

Praktische Verschlusskappe für Seitenbesen Werkzeuglose Seitenbesenanbringung für schnellen Aufbau und Einsatz. Komfortable Trittfläche Kehrmaschine ohne Bücken komplett umklappen – für die platzsparende Aufbewahrung. Flexible Höhenanpassung der Seitenbesen Individuell anpassbarer Anpressdruck für unterschiedliche Schmutzarten. Großer Kehrbehälter Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig. Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters. Selbststehender Kehrgutbehälter Kehrgutbehälter ohne Schmutzkontakt entleeren. Große Kehrbreite Hohe Reinigungsleistung. Randnahes Kehren Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen. 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel Rückenschonendes Kehren dank individueller Höhenverstellung. Praktischer Tragegriff Dank des Tragegriffs kann die Kehrmaschine einfach getragen und verstaut werden.