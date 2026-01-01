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    Handkehrmaschine S 6 Twin | Kärcher

    Gelber Kärcher Kehrmaschine mit zwei rotierenden Bürsten und schwarzem Griff auf weißem Hintergrund.

    Handkehrmaschine

    S 6 Twin

    Bestellnummer: 1.766-460.0

    • Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 3000 m²/h
    • 38-l-Kehrgutbehälter, Kehrbreite 860 mm, Seitenbesen höhenverstellbar
    • 2 Seitenbesen