Saugpinselset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-221.0Das Saugpinselset ermöglicht die Reinigung von verschiedenen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger SE 4-6 geeignet.
Menge (teilig)
2
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 70 x 41
Anwendungsgebiete