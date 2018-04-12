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    Saugpinselset | Kärcher

    Zwei schwarze Bürstenaufsätze mit weißen und braunen Borsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Saugpinselset

    Bestellnummer: 2.863-221.0

    Das Saugpinselset ermöglicht die Reinigung von verschiedenen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger SE 4-6 geeignet.