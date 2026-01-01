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    Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | Kärcher

    Grauer und gelber Kärcher Gartenschlauch, aufgerollt, mit sichtbarer Struktur und glänzender Oberfläche.

    Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m

    Bestellnummer: 2.645-322.0

    Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.