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    Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m | Kärcher

    Gelber Kärcher Gartenschlauch mit schwarzen Streifen, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m

    Bestellnummer: 2.645-138.0

    Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.