Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m | Kärcher

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Bestellnummer: 2.645-248.0Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.
Durchmesser
1/2″
Schlauchlänge (m)
30
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
3.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
270 x 270 x 170
Anwendungsgebiete