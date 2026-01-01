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    Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m | Kärcher

    Gelber Kärcher Gartenschlauch mit schwarzen Streifen, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m

    Bestellnummer: 2.645-248.0

    Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.