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    Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m | Kärcher

    Gelber Kärcher Gartenschlauch, aufgerollt, mit schwarzen Streifen und sichtbarem Kärcher-Logo.

    Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m

    Bestellnummer: 2.645-139.0

    PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.