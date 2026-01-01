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    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S4 | Kärcher

    Zwei schwarze und weiße Rundbürsten mit Borsten in einem kreisförmigen Muster auf weißem Hintergrund.

    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S4

    Bestellnummer: 2.644-032.0

    Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 4 bis S 4 Twin.