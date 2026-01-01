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    Tapetenlöser | Kärcher

    Schwarze Kärcher Bodendüse mit rechteckiger Form und schrägem Griff, auf weißem Hintergrund.

    Tapetenlöser

    Bestellnummer: 2.863-062.0

    Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf.