Verlängerungsschlauch für SC 1 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-021.0Mit dem Verlängerungsschlauch für den SC 1 können auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken und Nischen problemlos gereinigt werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
375 x 51 x 220
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete