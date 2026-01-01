VP 180 vario power jet | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-437.0Das VP 180 Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
449 x 43 x 43
Anwendungsgebiete