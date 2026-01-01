VP 180 vario power jet | Kärcher

Das VP 180 Vario Power Jet mit einstellbarer Druckregulierung, die sich durch einfaches Drehen am Strahlrohr verändern lässt und somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung bietet – von sanft bis kraftvoll. Optimal für die komfortable und effiziente Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel von Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 6 und K 7.

Stufenlose Druckregelung durch einfaches Drehen Einfach Handhabung Hochdruck- bis Niederdruckstrahl Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe. Zeitersparnis Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden. Reinigungsmittelausbringung ohne Strahlrohr direkt über die Pistole Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung. Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 6 und K 7 Perfekt für ein nachträgliches Upgrade.