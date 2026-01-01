Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery | Kärcher

Dank Akkubetrieb sorgt der WD 1 Compact Battery Akku-Nass-/Trockensauger für maximale Bewegungsfreiheit, kann ohne Stromanschluss eingesetzt werden und ist dazu noch äußerst kompakt und leicht. Je nach 18 V Battery Power Akku (Akku nicht im Lieferumfang enthalten) läuft der Nass-/Trockensauger 10 bis 20 Minuten. Zudem verfügt der WD 1 Compact Battery über einen robusten 7-Liter-Kunststoffbehälter sowie einen Patronenfilter zum bequemen Aufsaugen von trockenem und nassem Schmutz ohne Filterwechsel. Weitere Ausstattungsmerkmale: Der strömungsoptimierte Saugschlauch und spezielle Zubehöre wie Fugendüse und Polsterdüse tragen entscheidend zu einer optimalen Schmutzaufnahme bei und sorgen für restlose Sauberkeit – unter anderem bei der Autoinnenreinigung. Praktisch ist auch das flexible Gummiband, mit dem der Saugschlauch ideal fixiert werden kann. Zusätzliche Extras wie die Blasfunktion, das „Pull & Push“-Verschluss-System, der ergonomische Tragegriff und die Zubehöraufbewahrung machen die Arbeit mit dem WD 1 Compact Battery zum reinsten Vergnügen. Und dank der Kompatibilität mit der 18 V Akku-Plattform können Akkus anderer 18 V Battery Power Geräte auch im WD 1 Compact Battery verwendet werden.

18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit. Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität. Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Kompaktes, tragbares Design Individuell und flexibel einsetzbar. Bequemer Transport. Spezieller Patronenfilter Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel. Spezielle Zubehöre für die Autoinnenreinigung Ideal für die Autoinnenreinigung. Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz. Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z.B. aus einem Kiesbeet. Praktische Schlauchaufbewahrung Einfaches Befestigen von Saugschlauch für Transport und Aufbewahrung durch Gummiband. Praktische Zubehöraufbewahrung Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung von Zubehören. „Pull & Push“-Verschluss-System Zum leichten, schnellen und sicheren Öffnen und Schließen des Behälters. Ergonomisch geformter Tragegriff Ermöglicht komfortablen Transport des Geräts.