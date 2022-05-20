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    Nass-/Trockensauger WD 4 S V-20/5/22 | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit gelbem Gehäuse, Zubehör: Filter, Düse und Staubbeutel auf weißem Hintergrund.

    Nass-/Trockensauger

    WD 4 S V-20/5/22

    Bestellnummer: 1.628-250.0