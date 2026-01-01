10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Nass-/Trockensauger WD 6 Control P S 30/6/35/T | Kärcher

    Kärcher Nass-Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Saugrohr, Filter, Staubbeutel und weitere Aufsätze.

    Nass-/Trockensauger

    WD 6 Control P S 30/6/35/T

    Bestellnummer: 1.628-373.0

    • 2-in-1 Remote Control, Gerätesteckdose, Filterreinigung
    • 1300 W Nennleistungsaufnahme, 30-l-Edelstahlbehälter, 6 m Kabel, 3,5 m Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.