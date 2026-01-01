Nass-/Trockensauger WD 6 Control P S 30/6/35/T | Kärcher

Innovativ, komfortabel, leistungsstark – der WD 6 Control P S 30/6/35/T. Der überaus saugstarke und energieeffiziente Nass-/Trockensauger bietet beste Reinigungsergebnisse bei trockenem, feinem und grobem Schmutz. Die innovative 2-in-1-Remote Control ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Geräts per Bluetooth-Fernbedienung. Das Besondere: Sobald Sie mit einem Akku-Elektrowerkzeug arbeiten, erfasst die Fernbedienung die entstehenden Vibrationen und aktiviert den Sauger automatisch. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Aber auch für kabelgebundene Power Tools ist der WD 6 Control P S dank integrierter Gerätesteckdose der perfekte Partner. Dazu lässt sich mit der Power Control-Funktion die Saugregulierung stufenlos einstellen. Mit einem großzügigen 30-Liter-Edelstahlbehälter, 6 Meter Kabel und einem extra langen 3,5-Meter-Saugschlauch bietet der WD 6 Control P S maximale Kapazität und Reichweite.

2-in-1 Remote Control 1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch. 2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung 2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten! Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-Elektrowerkzeugen Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet. Power Control Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht. Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Ablassschraube Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände. Lenkrollenbremse Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°. Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.