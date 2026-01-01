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    Wischtuch Set RCW 4 | Kärcher

    Sechs weiße rechteckige Mikrofaserpads mit mittiger Aussparung, gestapelt aufeinander.

    Wischtuch Set RCW 4

    Bestellnummer: 2.269-230.0

    Für ein optimales Reinigungsergebnis: das hochwertige Mikrofaser-Wischtuchset für die Unterhaltsreinigung von Fenster- und Glasflächen mit dem Fensterputzroboter RCW 4.