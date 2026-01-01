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    Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery Set | Kärcher

    Kärcher Akku-Unkrautentferner mit gelbem Gehäuse und grauem Stiel, Bürstenkopf unten.

    Akku-Unkrautentferner

    WRE 18-55 Battery Set

    Bestellnummer: 1.445-245.0

    • Innovatives Bürstenkonzept mit Nylonbürste, werkzeugloser Bürstenwechsel
    • 18-V-Akkuplattform, 15 min Laufzeit
    • 18-V-Akku, Ladegerät, 2× Borstenband