Accesorios de boquillas de recambio T 350
Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.
Estas boquillas de recambio de gran calidad permiten realizar el cambio de boquillas en accesorios fácilmente y están indicadas para su uso en las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas K 2 a K 7. Se incluyen tres pares de boquillas para limpiadoras de alta presión de distintos tipos de potencia, así como dos agarres para sujeción.
Características y ventajas
Boquilla de recambio
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- Alta calidad para una prolongada vida útil.
Chorro plano de alta presión
- Limpieza y desprendimiento uniforme de la suciedad incrustada.
Limpieza potente con alta presión:
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 18